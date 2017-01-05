陸男謊稱點死穴 大媽破財2300元解穴

武俠影片看太多，大媽竟然相信世上還有人會點穴功夫，據新浪網報導，江西南昌有陸男謊稱點穴高手，向買菜的大媽謊稱「已點了你死穴」，沒想大媽被這位陌生人唬住了，深信如果不解死穴就會死這話術，結果被騙了500元人民幣，折合約台幣2300元。

據指出，大媽被陌生男子當街碰了一下，又聽男子說已點了女子死穴，不解就會死，當下覺得手臂麻木，竟嚇得趕緊回家拿存摺，取錢給男子，男子拿了錢，啥也沒做就走了，大媽家人已報警找騙子。

(旺報)