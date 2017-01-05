伊斯坦堡恐攻 再逮嫌犯含新疆維族人

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土耳其警方今天發動突襲行動，逮捕數名涉及伊斯坦堡夜店恐攻案的嫌犯。根據土耳其媒體，嫌犯當中有來自中國大陸新疆的維吾爾人。

槍手仍在逃，當局已加強邊界管制，防範嫌犯脫逃出境。這起案件奪走39條人命。

法新社報導，官員說，槍手可能是土耳其籍維吾爾人，有報導指出，當局正在調查可能存在一個行動小組，成員包括來自中亞的其他聖戰士。

由於嫌犯可能是受過訓練的危險殺手，在伊斯坦堡市內逃竄，增加城內的緊張氣氛。伊斯坦堡此前已遭遇一連串攻擊。

英國廣播公司（BBC）引述土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，當局拘留的嫌犯據信是來自中國大陸新疆的維吾爾人，他們與槍手有關聯。

土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）今天告訴當地電視台，伊斯坦堡夜店攻擊案的槍手可能是維吾爾人，當局已知凶手可能藏匿地點。

凱納克表示，槍手是獨自犯案，但可能有他人協助。（譯者：中央社羅苑韶）1060105

(中央社)