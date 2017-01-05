伊斯坦堡恐攻 再逮嫌犯含新疆維族人
土耳其警方今天發動突襲行動，逮捕數名涉及伊斯坦堡夜店恐攻案的嫌犯。根據土耳其媒體，嫌犯當中有來自中國大陸新疆的維吾爾人。
槍手仍在逃，當局已加強邊界管制，防範嫌犯脫逃出境。這起案件奪走39條人命。
法新社報導，官員說，槍手可能是土耳其籍維吾爾人，有報導指出，當局正在調查可能存在一個行動小組，成員包括來自中亞的其他聖戰士。
由於嫌犯可能是受過訓練的危險殺手，在伊斯坦堡市內逃竄，增加城內的緊張氣氛。伊斯坦堡此前已遭遇一連串攻擊。
英國廣播公司（BBC）引述土耳其國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，當局拘留的嫌犯據信是來自中國大陸新疆的維吾爾人，他們與槍手有關聯。
土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）今天告訴當地電視台，伊斯坦堡夜店攻擊案的槍手可能是維吾爾人，當局已知凶手可能藏匿地點。
凱納克表示，槍手是獨自犯案，但可能有他人協助。（譯者：中央社羅苑韶）1060105
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。