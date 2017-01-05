土耳其大城驚爆多人傷 警擊斃兩攻擊者

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土耳其愛琴海大城伊茲米爾（Izmir）一個法院外今天發生爆炸，多人在這起爆炸中受傷，警方擊斃兩名攻擊者。伊茲米爾市官員表示，爆炸是由汽車炸彈造成。

土耳其國家通訊社「安納杜魯新聞社」（Anadolu）說，警方在爆炸後擊斃兩名攻擊者，並正在搜捕第三名攻擊者。

有線電視新聞網（CNN）和有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，伊茲米爾一個法院附近至少有一輛車起火燃燒，救護車被派往現場。。

根據土耳其多安通訊社（Dogan News Agency）記者，至少3人在這起爆炸中受傷。

伊茲米爾醫院消息人士告訴路透社，10人在爆炸後被送到醫院。

土耳其伊斯坦堡元旦才發生夜店槍擊案，造成39人喪命，其中24人是外籍人士。伊斯蘭國（IS）2日在聲明宣稱，這起槍擊是他們的人所發動。1060105

(中央社)