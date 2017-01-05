無懼川普 日本汽車大廠暫不打算撤離加、墨
日本汽車大廠無懼美國準總統川普「美國製造」的要求，暫不打算從墨西哥撤廠。根據路透5日報導，日本豐田汽車和本田汽車社長表示，一切等到川普就任後再做評估。
川普選前揚言，上任後將對在墨西哥進口汽車課徵高關稅，且預計就已簽署的北美自由貿易協定，重新與加拿大和墨西哥進行談判。截至目前，豐田、本田和日產汽車（NISSAN）日本三大汽車製造商，均在加拿大和墨西哥都設有工廠，一旦川普兌現政策，經營上可能受到衝擊。
不過，路透報導指出，5日在東京的產業會議上，面對媒體詢問是否會作出相同決定，豐田汽車社長豐田章男表示，會在確定川普政府政策走向後，再來考慮可能因應方案。
本田社長八鄉隆弘則說，目前沒有調整計畫。目前本田在墨西哥生產的汽車產品，主要是供應北美和歐洲市場。
川普之前砲轟美國福特汽車的墨西哥設廠計畫，認為此舉無疑是「搶了美國人的飯碗」，企圖用低成本生產汽車。最後，美國福特汽車宣布取消投資計畫，同時決定在美國密西根州增加700個就業機會。
(旺報)
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