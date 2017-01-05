蔡正元稱 天然獨民調 太脫離現實

（圖／取自蔡正元臉書）

（圖／取自蔡正元臉書）

蔡正元於5日在臉書表示，天下雜誌民調顯示，越年輕越天然獨。但是此民調題目為「你是否同意台灣獨立，但與中國大陸維持和平關係？」蔡正元表示，天下雜誌民調太脫離現實，應該換成「你是否同意武力對抗中國大陸爭取台灣獨立？」天下雜誌可能會得到更有趣的結論！

另外，蔡正元臉書還附上網友留言，「...要喊臺獨的都是一堆老的或不敢打閃兵的，若是真的要打，都麻是年輕人。你有種，在前面跑第一線，為臺獨犧牲，我一定跟隨你到底！」

蔡正元臉書：

天下玩民調

天下雜誌作民調

題目是：

「你是否同意

台灣獨立

但與中國大陸維持和平關係？」

然後

天下雜誌得到結論說

越年輕 越天然獨

這個結論可能

太脫離現實

天下雜誌這個民調題目

應該更換ㄧ下

比較實際

新的題目是：

「你是否同意

武力對抗中國大陸

爭取台灣獨立？」

天下雜誌可能會得到

更有趣的結論！

(集團連線報導)