蔡正元稱 天然獨民調 太脫離現實
蔡正元於5日在臉書表示，天下雜誌民調顯示，越年輕越天然獨。但是此民調題目為「你是否同意台灣獨立，但與中國大陸維持和平關係？」蔡正元表示，天下雜誌民調太脫離現實，應該換成「你是否同意武力對抗中國大陸爭取台灣獨立？」天下雜誌可能會得到更有趣的結論！
另外，蔡正元臉書還附上網友留言，「...要喊臺獨的都是一堆老的或不敢打閃兵的，若是真的要打，都麻是年輕人。你有種，在前面跑第一線，為臺獨犧牲，我一定跟隨你到底！」
蔡正元臉書：
天下玩民調
天下雜誌作民調
題目是：
「你是否同意
台灣獨立
但與中國大陸維持和平關係？」
然後
天下雜誌得到結論說
越年輕 越天然獨
這個結論可能
太脫離現實
天下雜誌這個民調題目
應該更換ㄧ下
比較實際
新的題目是：
「你是否同意
武力對抗中國大陸
爭取台灣獨立？」
天下雜誌可能會得到
更有趣的結論！
(集團連線報導)
關鍵字：天下雜誌
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