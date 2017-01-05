陷阱傷前腿 泰幼象努力接受水療求重生

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泰國幼象「晴空」因踩到村民設下的陷阱前腿受傷，現在正努力接受水療，學習重新再次行走。

法新社及亞洲新聞台報導，6個月大的晴空是泰國春武里省這間動物醫院首隻接受水療的大象。春武里省距離曼谷車程數小時。

這頭幼象3個月前因村民為保護作物設下的陷阱而受傷，進行水療目的是要加強牠前腿萎縮的肌肉。

一批人將晴空套進背帶，然後再將牠放入池子裡。獸醫告訴記者：「這是牠第2次進行水療，所以仍有些緊張和怕水。」

晴空在接受水療時並非一切順利，牠會瘋狂用腿打水，還會纏住管理員討幫忙。

但在一小時療程尾聲，牠似乎開始放鬆了。

這頭象的傷口已經復原，希望經過更多次游泳後，牠在逐漸長大後不需要裝上人工腿。

晴空現在待的動物園主任說：「我們將牠取名為晴空，因為那是牠在我們這裡時所需要的。」1060105

(中央社)