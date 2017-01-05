一馬洗錢案 安勤前經理新加坡有意認罪

一個馬來西亞發展公司（1MDB）洗錢風波引來全球監管單位調查，今日瑞士安勤銀行新加坡分行前經理在新加坡法庭有意認罪，讓此貪污醜聞又有新突破。

根據「星洲網」報導，42歲瑞士籍的被告建士斯圖爾森埃格（Jens Sturzenegger）在新加坡國家法院上有意認罪，最終法官決定在本月11日出庭讓他認罪。

這位前經理在去年10月5日被捕，並面對16項控狀，包括未舉報可疑交易及向金融管理局和商業事務局提供假資料。

根據控狀顯示，從2013年3月21至25日，一筆1億2650萬美元的款項轉入馬來西亞籍富豪劉特佐在安勤銀行的兩個戶頭，被告被指未向商業事務局呈報可疑交易，也未通知金融管理局。

與此同時，有5筆款項在2013年3月間，兩個在安勤銀行的私人戶頭，即Midhurst Trading Ltd和Granton property Holding分別轉入5家公司的戶頭。有關的款項可能是犯罪所得，被告被指未向當局舉報。

被告也涉嫌提供假資料給金融管理局，隱瞞劉特佐在安勤銀行有4個戶頭，讓當局沒有調查劉特佐。

被告被指向商業事務局提供假資料，聲稱不認識劉特佐，隱瞞與劉特佐見面，甚至稱是透過媒體的報導才知道劉特佐這個人。

根據報導，至今共有5人涉及一馬公司案在新加坡被控。瑞意銀行前董事經理易有志和下屬謝尤鳳都已認罪。前者被判坐牢18個星期和罰款2萬4000新元，後者坐牢兩個星期及罰款1萬新元。瑞意銀行前財務策劃員楊家偉面對的妨礙司法公正罪，在審訊罪成後被判坐牢兩年半。

新加坡金融管理局也在去年10月勒令關閉捲入一馬發展公司洗錢弊案的安勤銀行，理由是高階主管在防洗錢控管方面有嚴重疏失。1060105

(中央社)