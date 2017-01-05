印度購單引擎戰機盼單價4500萬美元

我要評比

印度國防部長巴里卡日前宣布印度空軍將採購在印度製造的單引擎戰鬥機後，有印度官員透露，印度希望的單引擎戰鬥機在不含武器系統下，每架單價約在4500萬美元左右。

一名匿名資深印度空軍官員告訴美國「國防新聞」（Defense News），印度空軍將在未來4個月內向國防部提交採購單引擎戰機的方案，並提出加快這項方案實施的要求。

這名官員還說，印度空軍希望採購在印度製造的200架新的單引擎戰機，沒有裝配武器的每架戰機單價希望在4500萬美元左右。

巴里卡（Manohar Parrikar）3日指出，印度空軍在「來印度製造」（Make in India）計畫下，除採購印度自製的光輝（Tejas）戰鬥機外，也將採購於印度製造的西方單引擎戰鬥機。

巴里卡上述宣示，讓有意爭取這項訂單的雙引擎戰鬥機F-18及法國飆風（Rafale）戰機都出局了，剩下比較有可能的是已向印度提出在印度製造及技術轉移提案的美國洛馬（Lockheed Martin）F-16，和瑞典紳寶（SAAB）獅鷲（Gripen）戰機。

不過，印度屆時會選擇哪一款戰機，巴里卡說，關鍵在技術轉移與報價。

根據印度國防部官員透露的時程安排，印度內閣將會在2017年底前批准一家印度私營企業來承接製造新單引擎戰機計畫，並於2018年第1季就單引擎戰機進行全球招標，同時提名一家私人企業作為戰略合作生產夥伴，接著進入兩年或以上的技術評估和財務競標。

官員說，印度空軍單引擎戰機採購計畫，預計在2021年進行政府與政府間的最終簽約，然後開始在印度生產。

印度空軍希望在5到7年內逐漸汰換11個老舊米格21（MiG-21）和米格27（MiG-27）中隊。印度空軍目前因飛機戰力不足僅維持35個中隊，但要與中國大陸和巴基斯坦對抗，需要維持43到45個中隊。1060105

(中央社)