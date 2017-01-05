9旬夫婦買菜迷路 警發現熱心送回家

桃園市中壢區9旬翁姓夫婦疑失智症發作，找不到回家的路，所幸被警方送回家。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢區9旬翁姓夫妻5日到家附近菜市場買菜，但老翁疑似失智症發作，忘了回家的路，帶著老婦越走越遠。老婦起初不以為意，後來才發現老翁迷路，自己緊張起來，失智症也跟著發作。2人癱坐在平鎮區延平路旁，所幸被巡邏員警發現，將2人送回家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，老夫妻因為年事過高，走了許久後就體力不支癱坐在平鎮區延平路邊，老婦這時才發現丈夫失智症已經發作，自己也緊張到失智症輕微發作，2人不知所措的坐在路邊發呆，還好遇見宋屋派出所巡邏警員林佳萱與劉明有，發現有異，立即下車關心詢問。並透過人臉辨識系統，找到老夫妻住處，並駕車將2人送回。

(中時)