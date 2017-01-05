2017全球退休天堂 大馬排名第6

美國「國際生活」雜誌公布年度24個最適宜退休安養晚年國家，墨西哥擠下巴拿馬奪冠，馬來西亞下滑1名掉至第6，但仍憑藉先進乾淨與人民親切的態度，蟬聯亞洲冠軍寶座。

國際生活（International Living）根據10個評比項目來評選最適合退休國家，包括房地產價格、退休特別福利、生活成本、綜合項目、娛樂與設施、醫療保健、退休的基礎設施、氣候、簽證與住宿及保健生活。

根據國際生活評比，2017最適合退休生活國家，墨西哥以低廉生活成本、便利、人民友善的態度及多元文化優勢，以90.9分奪冠；去年冠軍巴拿馬以90.8分些微差距落敗，但仍被雜誌賦予「現代舒適且高包容力的居住天堂」美譽。

厄瓜多爾以90.7排名第3，哥斯大黎加以87.9分維持第4，哥倫比亞以87.7成為第5，馬來西亞則以87.0分名列第6。

第7至第10名依序為西班牙、尼加拉瓜、葡萄牙及馬爾他。其他排名方面，泰國第12、義大利第13、法國第16、菲律賓第19、愛爾蘭第21。

雜誌表示，大馬的保健生活獲得97分，是所有國家最高分，主要是提供亞洲提供最佳的醫療保健，包括大多數訓練有素的醫生都畢業自英國及美國，能以良好的英語溝通。

同時，大馬是少數能讓外國人購買永久地契產業的亞洲國家，生活成本低廉，且位於東南亞地理中心，到其他國家旅遊方便。

另外，大馬多元種族間的互相包容，促成大馬成為一個多元文化、宗教的國家，加上這裡能享受世界級的頂尖街邊小吃、餐廳及咖啡廳美食，及許多讓人瘋狂的購物中心，讓許多外國人從原本喜歡旅遊變成移民到這裡退休。1060105

(中央社)