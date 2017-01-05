企業負擔重 李克強要求清理仲介服務
大陸國務院總理李克強4日表示，許多收費的仲介服務和行政機關「暗中連在一起」，給企業加重了負擔。
中國政府網報導，李克強4日在國務院常務會議上表示，政府的行政審批有「灰色地帶」。
他說，雖然官方已經取消了許多行政審批和行政許可，但仍然存在許多「不規範的中介（台稱仲介）服務事項」，必須進一步加大清理力度。
李克強說，許多收費的仲介服務和行政機關暗中連在一起。企業不經過這些仲介服務，就沒辦法拿到許可。
大陸的行政審批多，外界認為是貪腐的管道之一，李克強的談話中也表示要徹查「紅頂中介」代替行政收費的現象。
大陸的財政部今天也在官網就企業稅費過高的問題評論。
大陸財政部表示，已請有關地方財政部門進行調查，查處對企業亂收費行為，接下來將與有關部門進一步清理規範涉企收費。目前，中央級行政事業性收費減少到92項，其中，涉企收費有68項。1060105
(中央社)
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