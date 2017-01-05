Sears連鎖百貨 將關閉150家分店

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現金吃緊再加上銷售低迷不振，美國連鎖百貨賣場Sears週四表示，將再度關閉150家分店，並且還以9億美元將Craftsman tool品牌售給Stanley Black & Decker。受此消息影響，Sears股價週四早盤上漲5.9％。

(工商)