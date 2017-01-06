年終採買車潮多 北市估下午3點起易壅塞

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距離農曆春節剩不到1個月，北市交工處表示，依照往年經驗，春節前三周因為採買年貨、送禮和尾牙等活動，北市下午3點到晚上8點部分道路會較為壅塞，呼籲民眾盡量避開這個時段，或改搭大眾運輸工具。

交工處說，依照往年經驗，易壅塞路段包括建國高架、市民高架等6處快速道路，和南京東西路、民權東路、羅斯福路、建國南北路等30處主要幹道，以及金山南路、林森北路等8處次要道路，請民眾多注意

另外，1月7日開始，華陰街、迪化街、寧夏商圈等地將陸續舉辦年貨大街活動，各大賣場、南北貨集散區、果菜市場、花卉市場及百貨公司等也會出現趕辦年貨的人、車潮，像迪化商圈、建國花市、萬大路批發市場、台北魚市中心等，都是車潮較大的地區，請民眾多注意。

(中時)