唐立淇大言...昔日偶像XXX將在2017閃婚
TVBS歡樂台《女人我最大》日前找來12星座藝人，包含王少偉、倪雅倫、張本渝、劉曉憶、班傑、梁佑南以及新婚不久的林若亞等，唐立淇以星座預言2017上半年桃花運勢，並放話：「2017王少偉有閃婚機會！」
倪雅倫、張本渝、王少偉自白2016簡直桃花凋零。摩羯座倪雅倫落寞表示自己從高中開始與男生交往以來，從未單身過，卻在2016下半年獨自一人；水瓶座的張本渝則是在2月底與男友分手之後，之後都在工作毫無桃花，覺得自己2016年「桃花爛爆了」！年年喊結婚的射手座王少偉，始終不見結婚對象，林若亞也爆料，朋友曾試圖介紹對象給他，但吃完飯之後都無下文。
唐立淇預測2017年桃花運勢：「射手座非常有閃婚機會！必須留意身邊原本不來電的人。」射手座的王少偉聽後喜上眉梢，接著眾人起鬨對象可能是小甜甜，讓他好氣又好笑。另外，唐立淇說天蠍座的愛情類型會令人擔心、桃花運不順，讓身為天蠍座的藍心湄現場也忍不住喊：「煩死了！」
本集《女人我最大》６日晚間9點TVBS歡樂台播出。
(中時)
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