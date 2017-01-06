大城驚爆 土副總理：原攻擊規模大得多
土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）表示，根據土耳其西部大城伊茲米爾（Izmir）汽車炸彈攻擊現場所發現的武器，暴徒原先計畫的攻擊規模似乎要大得多。
凱納克在現場廣播的評論中告訴記者：「根據準備，所沒收的武器、炸彈和彈藥，我們了解他們原先計畫的是巨大的暴行。」
他表示，這項攻擊無法阻止土耳其軍方介入敘利亞和伊拉克。
伊茲米爾省省長艾耶爾德茲（Erol Ayyildiz）表示，初步發現顯示好戰團體「庫德工人黨」（PKK）在幕後指使該省首府伊茲米爾市今天法院外的汽車炸彈攻擊。
路透社和英國廣播公司（BBC）報導，他在現場廣播的評論中告訴記者：「我們的警察在貝拉克里（Bayrakli）法院外警方檢查哨攔下一輛車子時，爆發衝突。恐怖分子在衝突中引爆汽車炸彈，並試圖逃跑。」
他證實一名警察和一名法院雇員在爆炸中喪生，並證實警方在爆炸後擊斃兩名攻擊者。他表示，攻擊者攜帶卡拉希尼柯夫突擊步槍（Kalashnikov rifle）和手榴彈。
土耳其國家通訊社「安納杜魯新聞社」（Anadolu）說，警方在爆炸後擊斃兩名攻擊者，並正在搜捕第三名攻擊者。
土耳其伊斯坦堡元旦才發生夜店槍擊案，造成39人喪命，其中24人是外籍人士。伊斯蘭國（IS）2日在聲明宣稱，這起槍擊是他們的人所發動。1060105
(中央社)
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