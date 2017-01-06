美情報首長：俄高層幕後主使干預美大選
美國情報首長今天在國會參院聽證會上表示，他們相信是俄羅斯最高領導階層幕後主使，於美國大選期間入侵及洩露民主黨文件。
3位情報首長在參院軍事委員會聽證會上發表聯合聲明說：「我們的評估是，只有俄羅斯最高層官員才可能授權，最近針對大選竊取和披露資料。」
美國國家情報總監克萊佩（James Clapper）、國家安全局長羅傑斯（Michael Rogers）以及主管情報的國防部次長萊特（Marcel Lettre）發表此聯合聲明。
聯合聲明說，由於俄羅斯擁有高度先進網路攻擊程式以及精密能力，它對廣泛美國利益構成重大威脅。
聯合聲明指出，俄羅斯是網路大咖，對美國政府、軍事、外交、商業和重要基礎設施構成重大威脅。
聯合聲明又說，儘管中國國家主席習近平於2015年承諾罷手，但北京政府仍不斷對美國當局以及美國企業和機構進行網路間諜活動。
聯合聲明說：「北京當局持續對美國政府、我們的盟邦以及美國公司進行網路間諜活動。」1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。