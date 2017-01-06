嚴長壽：學這些小國這樣做 陸客少也是轉機！
政黨輪替後，陸客來台人數銳減，公益平台文化基金會董事長嚴長壽表示，政府此時不必強調南向政策，陸客減可說是危機也是轉機！台灣應避免陷入「大國思考的陷阱」，轉而向歐洲的特色小國學習，才能重建台灣的優勢，並「看到自己優點、重新包裝」。
嚴長壽是在5日舉行「在世界地圖上找到自己」的新書發表會表示，當看到世界變化，但台灣卻走向僵化且看不到未來的迷霧當中，「台灣最大問題，我們困頓在政治糾葛中，都在追究過去的事情，但沒有往前看的目標」。
據聯合新聞網報導，嚴長壽說，台灣夾在中國、美國及日本等大國間，一直用大國的尺度，錯誤地丈量自己，以致造成各種施政亂象。現在蔡政府所提的南進政策，早在20年前就有，但根本不該說，「一旦說南進，就是和大陸說我不和你做朋友」。台彎應東西南北都進，學習瑞士、丹麥這些幸福小國，與人為善、不樹敵，認清自己的角色，重新打造市場。
嚴長壽建議，台灣可以邀請在香港的法國、歐洲商會來看看台東的風景，若能讓日本客直飛台東，日本的銀髮族會更願意冬天來知本溫泉Long Stay。
(集團連線報導)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。