嚴長壽：學這些小國這樣做 陸客少也是轉機！

瑞士著名的冰川快車。（本報系資料照片）

政黨輪替後，陸客來台人數銳減，公益平台文化基金會董事長嚴長壽表示，政府此時不必強調南向政策，陸客減可說是危機也是轉機！台灣應避免陷入「大國思考的陷阱」，轉而向歐洲的特色小國學習，才能重建台灣的優勢，並「看到自己優點、重新包裝」。

嚴長壽是在5日舉行「在世界地圖上找到自己」的新書發表會表示，當看到世界變化，但台灣卻走向僵化且看不到未來的迷霧當中，「台灣最大問題，我們困頓在政治糾葛中，都在追究過去的事情，但沒有往前看的目標」。

據聯合新聞網報導，嚴長壽說，台灣夾在中國、美國及日本等大國間，一直用大國的尺度，錯誤地丈量自己，以致造成各種施政亂象。現在蔡政府所提的南進政策，早在20年前就有，但根本不該說，「一旦說南進，就是和大陸說我不和你做朋友」。台彎應東西南北都進，學習瑞士、丹麥這些幸福小國，與人為善、不樹敵，認清自己的角色，重新打造市場。

嚴長壽建議，台灣可以邀請在香港的法國、歐洲商會來看看台東的風景，若能讓日本客直飛台東，日本的銀髮族會更願意冬天來知本溫泉Long Stay。

(集團連線報導)