MLB》加盟印隊 英卡納西昂沒吃虧

英卡納西昂在記者會正式披上印地安人戰袍。(美聯社)

前藍鳥隊重砲英卡納西昂(Edwin Encarnacion)5日正式加盟印地安人，新東家舉行記者會，給予他英雄式的歡迎，結束了英卡納西昂1個多月來的煎熬。他去年11月推掉了藍鳥隊4年8000萬美金的最後出價，毅然投身自由市場，沒想到身價不如預期。最後印地安人以3年6000萬美金成交，經紀人金澤(Paul Kinzer)也鬆了一口氣。

面對外界的嘲諷，金澤表示英卡納西昂並沒有吃虧，印地安人除了3年6000萬美金，還有第4年的球團選項2500萬美金，若英砲打滿4年將可獲得8500萬美金。第4年的買斷金額為500萬美金，就算英砲只打3年也可拿到6500萬美金，平均年薪還是勝過藍鳥的合約。如果再算上稅金，多倫多(藍鳥)的所得稅高達53.53%，克里夫蘭(印地安人)則不到45%。

簽下英卡納西昂除了會喪失1個選秀權(補償給藍鳥)，令人在意的還是他的年齡和守備能力。他在本月7日就要滿34歲，這導致他無法拿到理想中的5年合約，甚至連4年合約都拿不到。事實上，運動家「魔球」執行副總比恩(Billy Beane)曾經開出非常高的價碼(外界推測年薪超過2500萬美金)網羅英卡納西昂，但是他只願意給2年合約，外加第3年球團選項。可見英砲身價不斐，只是簽不到長約。

印地安人上季打進世界大賽，與小熊隊激戰7場之後落敗。簽下英卡納西昂是隊史最大的投資，也獲得球迷的認同。去年12月傳出他將與印地安人簽約後，印隊的季票就賣翻天。英卡納西昂預定在新球季與山塔納(Carlos Santana)輪番擔任一壘手與指定打擊。

(中時電子報)