美情報機構：俄網攻對美產生重大威脅

我要評比

川普至今仍不相信俄羅斯網攻影響美國大選。(圖片取自美聯社)

俄羅斯駭客影響美國大選的事件鬧得沸沸揚揚，美國情報機構官員今日再次對外表示，俄羅斯的網路攻擊已對美國產生重大威脅。

國家情報局長克萊普（Jim Clapper）、國家安全局長羅傑斯(Mike Rogers)、副國防部長萊特5日出席參院軍事委員會聽證會，說明俄羅斯駭客入侵民主黨電郵系統事件。他們發表聯合聲明表示，俄羅斯的網攻已對美國政府、軍事、外交、商業、基礎設施構成重大威脅。

據了解，情報人員透露美國已取得確切證據，證明俄羅斯政府讓駭客入侵美國民主黨全國委員會電腦竊取資料，再交給維基解密公開，不過候任總統川普則不以為意反擊，「關於所謂俄羅斯駭客行動的情』簡報延至6日進行，可能是需要更多時間提出論據，真是奇怪！」

(中時電子報)