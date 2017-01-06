比特幣暴跌20% 逼近歷史天價後突反轉
世界經濟前景不定，數位貨幣比特幣被吹捧為避險標的，今天在投資人追逐下一度逼近歷史天價，但幾個小時後就暴跌約20%，據分析主因是人民幣匯價突然飆升。
比特幣價位去年飆漲，成為2016年表現最強勢貨幣，這種令人頭暈目眩的漲勢今年以來仍然持續，比特幣價格指數（Bitcoin Price Index, BPI）顯示，比特幣今晨突破1100美元價位，最高來到1139.89美元，是近三年最高價，逼近2013年所創1165.89美元歷史天價。
不過，路透社報導，比特幣下午突然暴跌多達20%，一度下挫到885.41美元價位，一天內重挫逾200美元，再次顯示這種貨幣的多變。據信比特幣回挫主因是離岸人民幣兌美元匯率大漲超過1%，並可望出現歷來最大的兩日漲幅。
這項發展再度顯示比特弊與人民幣間強弱相反的關係。去年中國大陸出現搶購比特幣避險風潮，期間人民幣貶值7%，創下1994年以來最弱勢年度表現，比特幣則飆漲125%，連續第二年表現超越所有貨幣，近兩周的漲幅更達40%。
比特幣自2009年問世以來即波動劇烈，2013年創下歷史天價後幣值一度暴跌7成5。去年8月傳出駭客犯下大型比特幣竊案後，幣值也直落逾2成。
但分析師表示，隨著交易量成長，比特幣的波動將有所緩和。他們並指出，比特幣增值的主要原因包括美元走強、加強貨幣及資本管制、數位經濟崛起等。
分析師表示，尤其是印度當局回收高面額鈔票造成的混亂，以及中國大陸限制購買外幣以因應人民幣對美元貶值，更加助長比特幣需求攀升。1060106
(中央社)
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