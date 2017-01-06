北門附近再現新風貌！鐵道部古蹟修復工程 獲金質獎肯定

國定古蹟臺灣總督府交通局鐵道部修復工程。（文化部提供）

忠孝橋拆除後，北門重現美麗風貌，而臨近的紅瓦磚建築鐵道部古蹟也重啟新生機！一條條鐵道帶領旅人前往另一個城市，沿路風景見證了台灣的真善美。在台灣有許多鐵道，不管是從日據時代、台灣光復後的台糖小火車，或是串起北高的台鐵自強號、花東的普悠馬，對鐵道迷而言，這些軌道串起他們的旅行記憶，而這些鐵道、鐵道遺跡再經過時間洗禮後，也成為具有歷史意義的建築。

文化部所屬國立台灣博物館主辦的「國定古蹟台灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期工程」榮獲第16屆公共工程金質獎-建築類「優等」肯定，為本部及所屬各機關主辦之工程中首件「優等」殊榮之案，同時獲得行政院公共工程委員會指定為觀摩工程，於5日辦理觀摩會。

29日參與觀摩會成員大合照。（文化部提供）

5日觀摩會由行政院公共工程委員會工管處處長何育興領隊，文化部工程施工查核小組副召集人王偉松及國立台灣博物館館長洪世佑陪同，參加人員有北、東部及離島各縣市政府工程施工查核小組、中央一級機關工程承辦同仁及北部地區品管班學員，與會人員皆深受建築物古典優雅的外觀吸引，並給予觀摩行程高度好評。

文化部表示，「國定古蹟台灣總督府交通局鐵道部古蹟修復再利用第一期工程」屬「台灣博物館系統計畫」一環，為鐵道部園區建置之先期工程，修復標的包括廳舍、食堂、八角樓、電源室、工務室、防空洞等六棟國定古蹟建築之土建與機電工程。

文化部指出，本工程獲得金質獎及指定觀摩的殊榮，除彰顯本部對於古蹟及歷史建築保存維護之心力，台博館與台灣鐵路局藉由古蹟修復與再利用計畫注入修復與展示能量，將園區活化成具有現代性意義的鐵道部博物館，大幅促成北門周邊古蹟群再現，提升首都城市景觀新舊融合風貌，具體發揮其價值。

(中時電子報)