抗議無效 NBA堅持繼續使用裁判報告

勇士與騎士隊的耶誕大戰再度引爆裁判報告的爭議。(美聯社資料照)

NBA從2015年3月開始實施裁判報告，公開比賽最後2分鐘的所有判決，招致諸多惡評。自勇士隊與騎士隊的耶誕大戰之後，又掀起一波反彈聲浪。除了教練與球員罵聲不斷，裁判工會於日前再度提出要求，希望聯盟廢止或是改革裁判報告的制度。

裁判工會指責裁判報告對比賽結果沒有影響力，而且沒有計算正確判決的比例，單單只放大最後2分鐘誤判的部分，讓裁判承受所有責難。聯盟的措施也沒考慮到比賽的流暢度，如果真的每個可疑判決都要吹哨，然後讓裁判停下來觀看重播，比賽將會變得支離破碎。

裁判報告(Last 2 Minute Reports)原意為「最後2分鐘的報告」，在各方的批評之下，日前曾傳出聯盟考慮將裁判報告擴展到整場比賽(48分鐘)。不過根據6日的最新消息，NBA執行副總范德維奇(Kiki Vandeweghe)已經確認聯盟不會改變現行制度。

即使這項措施不會改變賽果，聯盟仍堅持最後2分鐘的判決透明、公開化的方針。雖然這讓教練與球員都很不滿，但對於逐漸風行的運動彩券可能是件好事，這可以避免外界質疑裁判有意影響球賽的比數與結果。

(中時電子報)