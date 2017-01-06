歲末清潔用品需求高峰，東森購物優惠多

掃地機器人年終大掃除檔期熱銷，東森購物趁勢作為抽獎獎品以刺激買氣。圖：業者提供

地板清潔工具如標榜360度手壓式旋轉的真神拖為掃除必備好用神器。圖：業者提供

再過三週即將過農曆年，無論居家或辦公室，勢必進行除舊佈新清潔工作，預計1月中旬後進入清潔用品需求高峰，以民生用品的產品線齊全而深受主婦喜愛的東森購物表示，今年1月27日過年較早，因此訴求省時省力的電動清潔家電工具，在近兩週的銷售量較去年同期成長3成以上。

清潔家電以Dyson手持無線雙層氣旋吸塵器截至12月售出近350台與美國iRobot掃地機器人賣出超過百台的銷售量最佳，吸塵器銷售佔比為手持式5成、傳統式3成、掃地機器人2成。東森購物瞄準年前大掃除工具購買潮，民生日用品全面6折起，即日起到1月31日再加碼於全通路消費不限金額買就送價值2,500元的紅包折價劵；單次不限金額消費買2件還享1次抽智慧型掃地機器人的抽獎機會。

東森購物表示，本週居家清潔用品銷售動能開始成長，大包裝的衛生紙、廚房與浴室清洗劑、較大型打掃用具等如地板清潔工具如標榜360度手壓式旋轉真神拖、浴室水管清潔工具如氣壓式管道/馬桶疏通器、衛浴防毛髮堵塞等清潔神器銷售良好；廚房清潔用品如韓國雙面手套、菜瓜布超值組、環保滅菌液；天然無毒衣物清潔洗劑、去汙膏強效清潔組、洗衣槽清潔錠等品項近兩週較去年同期成長5成以上。

年終也帶來一波熱水器換機潮，例如特惠15,700元的莊頭北數位恆溫熱水器，入冬以來已銷售近百台；近日受空氣霧霾影響時有所聞，空氣清淨機與除濕機的銷量亦有增長。

東森購物建議，消費者在家中進行大掃除時，可掌握「外內上下」的分區清潔原則，先將居家分為浴室、廚房、家具與地板四大區域；打掃時先由外至內依序由陽台、客廳、廚房、房間與浴室為順序；每一區域的清潔順序則為先清天花板、玻璃、紗窗、家具，最後再清地板，就可以在打掃過程中避免灰塵重覆沾染的問題。

東森購物提醒消費者過年前後網購業者紛紛祭出優惠吸客，消費時除須留意當前的行銷活動外，刷卡時須注意信用卡搭配的優惠，例如在東森購物每週三刷凱基信用卡，單筆消費滿1,500元並完成登錄，即可獲得銀行回饋金150元；消費滿額最高享10%回饋。

在東森購物消費時，使用得易Ponta卡不僅可累積點數，而且點數最高3倍送；若要購買大型家電等高單價商品，建議可買「霸王金雙享金」進行消費抵用，最高可現賺6,000元以上優惠，購物回饋最多! 若是從未使用過東森購物APP的消費者，只要新下載APP再不限金額首購，不僅送全家咖啡，再送300元折扣金。更多年終除舊佈新商品折扣多。

(工商)