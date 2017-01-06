土耳其汽車炸彈4死 傳攻擊規模會更大

據情報指出，由歹徒遺留的武器研判，原先計畫發動的攻擊規模應該會大得多。(圖片取自CNN)

土耳其西部海濱旅遊勝地伊茲密爾市（Izmir）5日發生汽車炸彈攻擊，警方稱，已擊斃2名恐怖分子，一名警察和一名法院雇員在爆炸中喪生，至少造成4死。而據情報指出，由歹徒遺留的武器研判，原先計畫發動的攻擊規模應該會大得多。

當地時間下午伊茲密爾市區的一法院門口發生攻擊事件，兩名攻擊者在引爆汽車炸彈後試圖闖入法院大樓，接著與警方交火，警方稱已擊斃2名恐怖分子，並追查另1名在逃嫌犯。。

土耳其副總理凱納克（Veysi Kaynak）表示，根據汽車炸彈攻擊現場警方發現的武器，歹徒原先計畫的攻擊規模似乎要大得多。

凱納克說：「根據準備，所沒收的武器、炸彈和彈藥，我們了解他們原先計畫的是攻擊是更大的暴行。」

(中時電子報)