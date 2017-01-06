NBA》明星賽票選 帕楚利亞超高票
NBA全明星賽球迷票選，首輪由騎士隊詹姆斯與厄文分居前兩名，接下來是勇士隊杜蘭特與柯瑞，不僅在總冠軍賽，連明星賽也即將成為騎士與勇士的戰場。同時勇士隊還有另一名闖進西區榜單的黑馬，就是中鋒帕楚利亞(Zaza Pachulia)。
帕楚利亞本季場均5.2分、5.8籃板的表現並不突出，但他因家鄉喬治亞共和國的球迷力挺，包括該國總統親自拉票，而獲得大量選票，在西區前場球員僅次於杜蘭特，超過馬刺隊里歐納德與鵜鶘隊戴維斯，也大幅領先隊友格林。
前場球員有3個名額，上季帕楚利亞差點叩關成功，差點拉下了馬刺前鋒里歐納德。由於這次票選制度變革，球迷投票佔50%份額，另外50%將交由球員與媒體投票來決定，因此帕楚利亞最後未必能如願擠進明星賽先發。
儘管七六人隊戰績很差，但是高人氣的恩比德頻頻向球迷拉票，得以名列前茅。籃網後衛林書豪因傷缺陣許多場比賽，仍然保持在東區後衛的前10名，贏過前隊友肯巴沃克。
(中時電子報)
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