驚！英女王出外散步 竟差點被槍殺...

英國女王伊莉莎白二世曾經因為睡不著，半夜出外在皇宮花園散步，差點被自家衛兵槍殺。(圖片取自美聯社)

根據英國媒體報導指出，英國女王伊莉莎白二世曾經因為睡不著，半夜出外在皇宮花園散步，差點被自家衛兵槍殺，不過還好最後衛兵及時發現，沒有鑄下大錯。

據了解，英國女王半夜睡不著覺時，就會披上大衣到皇宮附近散步繞繞，她的前任衛兵表示，女王幾年前有一次半夜三點在花園散步，衛兵以為是闖入者，差點扣下板機。

這名衛兵發現是跟女王後，對她說：「我的天阿，女王陛下，我差點就要對妳開槍了。」

女王並沒有生氣，還開玩笑回應：「沒關係，下次要散步時我會先打電話給你，這樣你就不用對我開槍了。」

這次事件發生在女王倫敦的住所白金漢宮，不過白金漢宮拒絕評論。

(中時電子報)