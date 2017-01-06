白天溫暖舒適 早晚偏涼

中央氣象局表示，6日各地仍以多雲到晴的天氣為主，溫度方面，各地高溫約攝氏24到28度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約17到21度，早晚仍然偏涼，請大家要注意溫度上的變化。

氣象局指出，6日各地仍以多雲到晴的天氣為主，僅在東半部及北部山區有局部降雨的機率，但是北台灣水氣會稍微增加，山區附近有零星飄雨的機率；溫度方面，各地高溫約24到28度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約17到21度，早晚仍然偏涼，請大家要注意溫度上的變化。

此外，氣象局提醒民眾，6日至8日台灣西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返建議先確認航班資訊，行車也請注意安全。

氣象局指出，6日金門、竹苗及中南部地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060106

(中央社)