晴朗好天氣！今高溫28度 週日變天轉涼

今天各地高溫約２４到２８度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約１７到２１度，早晚仍然偏涼，請大家要注意溫度上的變化。(本報系資料照)

今天（６日）各地仍以多雲到晴的天氣型態為主，僅在東半部及北部山區有局部降雨的機率，但是北臺灣的水氣會稍微增加，因此北臺灣的雲量會多一些；溫度方面，各地高溫約２４到２８度，溫暖舒適，甚至有點熱，清晨低溫約１７到２１度，早晚仍然偏涼，請大家要注意溫度上的變化。

根據中央氣象局資料顯示，週六天氣穩定、溫暖舒適，各地以多雲到晴的天氣為主；溫度方面，中南部及花東高溫普遍在２６至２８度；北臺灣雲量多，高溫約２５度上下，感受上仍溫暖舒適，至於夜晚清晨各地低溫在１７至２０度左右，中南部日夜溫差稍大，請注意衣物增減。

到了下週日（８日）東北季風增強，溫度開始下降，而下週一至下週四（９日至１２日）東北季風影響，北部、東北部一整天的天氣都比較涼，中南部及花東的天氣早晚也比較涼，預計東北季風影響期間，中部以北、宜蘭的最低溫約１４、１５度，南部及花東最低溫也只有１７度左右，請大家要開始注意保暖；天氣方面，北部、東半部天氣將受到影響，有局部短暫雨，中南部仍為多雲到晴的天氣。

另外，氣象局提醒，近期（６日至８日）臺灣西半部地區及馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返建議先確認航班資訊，而稍早氣象局也針對嘉義縣市發布濃霧特報，民眾行車請注意安全

空氣品質方面，今天金門、竹苗及中南部地區AQI為對敏感族群不健康至對所有族群不健康，其他地區多為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)