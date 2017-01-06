世界油價今天起伏不定，先是因為新公布的數據顯示美國汽油與蒸餾油庫存意外大增而下跌，後來又因傳出沙烏地阿拉伯為配合石油輸出國家組織（OPEC）的協議減產而上揚。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格終場上漲43美分，或0.76%，收在每桶56.89美元。

美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格上漲50美分，或0.94%，收在53.76美元。1060106

(中央社)