遊玩古蹟更便利！「文化資產導覽APP」開放下載中

淡水紅毛城。（維基百科）

淡水有紅毛城；台北有北門、孔廟；新竹有城隍廟、府城台南的億載金城遠近馳名，寶島台灣從北到南處處都有歷史遺跡，從美麗建築、文化古蹟中來品歷史、尋趣味。然在新科技加持下，走訪古蹟、歷史建築也有新方法！由文化部文化資產局開發之「文化資產導覽APP」已完成開放下載，這是全台灣第一套以全台有形文化資產為核心所開發的導覽APP！讓遊客遊玩古蹟長知識增趣味。

文化資產局施國隆局長歡迎大家一起使用文化資產導覽APP。（文化部提供）

「文化資產導覽APP」支援iOS、android、windows phone等各類智慧型手機平台，同時也是全台灣第一套經過官方認證的文化資產導覽文本，在測試階段，即獲得文史工作者、文化教育工作者的好評與關注！

為進行全國古蹟、歷史建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址所在地點之定位，便於資料的查詢，文化部文化資產局於100年度起推動「有形文化資產導覽暨管理系統建置計畫」，彙整有形文化資產之個案資料，並於105年度起以全新之架構，建立全國古蹟、歷史建築、聚落建築群、文化景觀及考古遺址查詢圖台「文化資產導覽系統」。

彰化縣文化資產學會林宗德理事長分享APP使用心得。（文化部提供）

結合環景導覽、語音導覽、氣候資訊、路線導航、文化活動報馬仔等功能，提高文化資產互動性與親和力。另因應行動裝置普及化，本系統並開發APP，手機下載該軟體後，即可使用文化資產導覽功能。同時提供智慧型手機版網頁，民眾瀏覽本系統網頁，即自動依手機螢幕大小及解析度調整最適合的頁面呈現。

文化部文化資產局施國隆局長表示，目前台灣古蹟等有形文化資產將近2,200多處，因經歷不同時間人文歷史的累積，存在著各種不同類型的文化資產。每一位民眾周邊都有許多文化資產，而要知道這些文化資產點位在何處、要如何抵達，以及了解它的歷史變遷、建築樣式與其中有趣的小故事，都可以透過文化資產導覽APP來一窺面貌。

林其本科長介紹文化資產導覽APP及未來推動願景。（文化部提供）

本系統APP上架至今已突破8,000人次下載量且日漸增加，足見本系統確實提供大眾使用需求。未來本系統更將結合AR及VR等技術，豐富系統操作面，提供多元展示及資訊予大眾，希冀完整建構台灣文化資產導覽解說系統，達到文化資產推廣及教育的功能。

(中時電子報)