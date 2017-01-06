川普警告豐田TOYOTA 不在美設廠就課重稅

川普警告豐田汽車(TOYOTA)，若不是在美國在設廠生產汽車，將要對豐田課重稅。（圖片取自美聯社）

美國總統當選人川普最近對汽車在哪設廠很有意見，他5日又在推特上開炮，警告豐田汽車(TOYOTA)，若不是在美國在設廠生產汽車，而是在墨西哥的話，將要對豐田課重稅。

川普在推特砲轟豐田汽車，他寫道：「豐田汽車表示要在墨西哥下加利福尼亞州（Baja）蓋新廠，生產Corolla汽車銷售至美國，怎麼可能！要就在美國蓋廠，不然就得付高額關稅。」豐田汽車2015年曾宣布在墨西哥蓋廠，這次川普推文恐嚇要課稅後，豐田汽車股價馬上下跌約0.4%。

豐田公司發言人瓦辛（Scott Vazin）針對川普推文回應表示，：「豐田公司期待與川普政府合作，致力追求消費者和汽車工業的最大利益。」在墨西哥設立新廠，並不會減少美國雇用員工人數。

(中時電子報)