NBA》騎士缺控衛 盯上查莫斯與隆多
公牛在5日以106-94痛扁騎士隊，由於隊友厄文因傷缺陣，賽後詹姆斯抱怨球隊缺乏像樣的替補控衛。另一方面，公牛主控隆多連續3場被罰坐板凳，他的不滿很快就要爆發。克里夫蘭網(Cleveland.com)指出，騎士的確有控衛的需求，他們並不急著出手，但正盯著查莫斯(Mario Chalmers)與隆多的動向。
騎士隊厄文雖然勇猛，但是他屬於容易受傷的球員，教練泰隆盧也多次表示他們缺乏可以信賴的替補控衛。正在養傷的控衛威廉斯(Mo Williams)儘管在編制上還是騎士隊的成員，不過他實質上已經是半退休狀態，本季一場球都沒有打過，因此騎士隊還得從外頭找人。
查莫斯是詹姆斯在熱火時期的老搭檔，他上季從熱火被交易到灰熊，但因右腳阿基里斯腱撕裂傷，被灰熊狠心釋出。查莫斯目前仍是自由球員，他今年才30歲，養好傷之後應能重返球場，騎士隊也一直留意著他的狀況。
另一個新增的選項是隆多，做為一名控衛，隆多當然是相當優秀的，但是騎士隊要簽下他的難度非常高。除非公牛買斷隆多，否則騎士隊目前的團薪與人數都已經飽和，再者是隆多的脾氣不好，是一個難以管教的球員，這些因素都可能讓騎士縮手。況且騎士缺的是替補控衛，隆多豈是願意去打替補的球員？
騎士隊非常重視三分球，他們在全聯盟擁有與火箭、勇士匹敵的火力。查莫斯雖然整體表現不如隆多，但是他在熱火時期的三分投射頗具水準。因此克里夫蘭網分析，隆多可能讓騎士動心，卻難以讓騎士出手，加上客觀因素的限制，查莫斯較符合騎士隊的要求。
(中時電子報)
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