川普月底就職後 英首相今春訪華府會談
英國首相府今天宣布，首相梅伊（Theresa May）將在美國總統當選人川普（Donald Trump）20日就職後，於今春赴華府會談。
梅伊的共同幕僚長提摩西（Nick Timothy）和希爾（Fiona Hill）上個月曾前往美國，會晤川普的團隊。
首相府發言人告訴法新社：「這是首相首度造訪總統當選人川普過程的一部分。」
川普去年11月當選總統後，梅伊曾和他通過電話。當時川普邀請梅伊「盡快」訪美。
英國政府不願確認梅伊訪美之行的確定日期，但天空新聞網（Sky News）報導，預定時間是2月。1060106
(中央社)
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