巴西總統：瑪瑙斯獄囚屠殺事件慘不忍睹
巴西總統泰梅爾今天指出，1日在亞馬遜州首府瑪瑙斯監獄發生暴動，造成56名囚犯死亡，是1件「慘不忍睹的事故」。
巴西1日發生瑪瑙斯Anisio Jobim監獄屠殺事件，引起國際關注後，泰梅爾（Michel Temer）首次對有關議題作出表示。
泰梅爾今天與司法部長莫瑞斯（Alexandre Moraes）和文官廳長（職權相當於行政院長）巴迪亞（EliseuPadilha）會議，制定改善巴西監獄系統的策略。
會議開始，泰梅爾首先向在瑪瑙斯監獄發生的「慘不忍睹的事故」中被殺的囚犯家屬致意，稱國家「迫切需要」在監獄系統採取行動，而政府業已召開針對公共安全領域的系列會議。
泰梅爾列出巴西公共安全領域的主要問題，但強調2016年奧運期間，巴西保安工作的「密不透風」，甚至獲得國外激賞。
在瑪瑙斯屠殺事件中，泰梅爾突出司法部長莫瑞斯處理危機的表現，提供聯邦行政部門現有的所有設備。
泰梅爾指出，政府將再興建5座聯邦監獄，每座可容納200至250名高度危險囚犯，同時提撥巴西幣1.5億元，在每一州的30%的監獄裝置手機訊號封鎖系統。
泰梅爾在會議中還指出，因Anisio Jobim監獄管理民營化，亞馬遜州政府在此屠殺事件中的責任「不是非常明確。」
泰梅爾最後表示，中央政府將與各州政府通力合作，公共安全是全國關注的問題。1060106
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。