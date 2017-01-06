巴西總統：瑪瑙斯獄囚屠殺事件慘不忍睹

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巴西總統泰梅爾今天指出，1日在亞馬遜州首府瑪瑙斯監獄發生暴動，造成56名囚犯死亡，是1件「慘不忍睹的事故」。

巴西1日發生瑪瑙斯Anisio Jobim監獄屠殺事件，引起國際關注後，泰梅爾（Michel Temer）首次對有關議題作出表示。

泰梅爾今天與司法部長莫瑞斯（Alexandre Moraes）和文官廳長（職權相當於行政院長）巴迪亞（EliseuPadilha）會議，制定改善巴西監獄系統的策略。

會議開始，泰梅爾首先向在瑪瑙斯監獄發生的「慘不忍睹的事故」中被殺的囚犯家屬致意，稱國家「迫切需要」在監獄系統採取行動，而政府業已召開針對公共安全領域的系列會議。

泰梅爾列出巴西公共安全領域的主要問題，但強調2016年奧運期間，巴西保安工作的「密不透風」，甚至獲得國外激賞。

在瑪瑙斯屠殺事件中，泰梅爾突出司法部長莫瑞斯處理危機的表現，提供聯邦行政部門現有的所有設備。

泰梅爾指出，政府將再興建5座聯邦監獄，每座可容納200至250名高度危險囚犯，同時提撥巴西幣1.5億元，在每一州的30%的監獄裝置手機訊號封鎖系統。

泰梅爾在會議中還指出，因Anisio Jobim監獄管理民營化，亞馬遜州政府在此屠殺事件中的責任「不是非常明確。」

泰梅爾最後表示，中央政府將與各州政府通力合作，公共安全是全國關注的問題。1060106

(中央社)