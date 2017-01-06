1月6日各報頭版要聞

中國時報

●急凍！農曆年後 陸客再減半

據經營兩岸旅遊的業者透露，農曆春節過後，大陸部分省市對於赴台遊客名額將再減。大陸組團社業者透露，總量上大約是團客比去年再減6成，自由行少一半。

●室內全禁菸！酒吧、夜店、雪茄館通通不准抽

《菸害防制法》全面趨嚴！衛福部國健署提出修法草案，未來室內公共場所全面禁菸，酒吧、夜店、雪茄館首當其衝，各大樓禁設吸菸室；新法同時課免稅菸20元菸捐，一條10包菸品漲200元，並正式把電子煙納入《菸害防制法》。

●中共施壓 小英：北京正走回老路

中共遼寧號航空母艦傳出可能繞台灣海峽北返，對陸方一再施壓，蔡英文總統昨天表示，去年520以來，台灣向對岸持續釋出善意，但這段時間發生一些事情，感覺北京當局正一步步走回老路，她再度強調，「我們不會屈服於壓力，也不會走回對抗的老路」。

蘋果日報

●室內將全禁菸 夜店 酒吧 雪茄館納管 癮君子批管太多

室內公共場所將全面禁菸！衛福部國健署預告《菸害防制法》修正草案，刪除現規定酒吧、夜店、雪茄館可有條件在室內吸菸的豁免權，明訂夜店等前述場所一律禁菸，否則罰2千到1萬元。免稅店菸品也將加徵菸品健康福利捐，每條菸將貴200元。醫界及部分民眾對此表示支持，但相關業者及吸菸民眾痛批政府管太多，有酒店少爺還說，在酒客面前要求禁菸肯定被打；也有業者說，此舉雖保護了健康，但也恐致倒店。

●一例一休衝擊擴大 台大周六減診

一例一休對醫療院所衝擊持續擴大，醫界龍頭台大醫院昨宣布4月起周六門診將減診，且即起就會協調看周六診的患者改到周一至周五看診，估約衝擊3千名患者；嘉義大林慈濟醫院後天起也調漲周六掛號費50元。有民眾憂就醫權益受損，醫改團體指，台大前年獲利居全台醫院之冠，面對一例一休卻非增聘人力而是減診，恐引發骨牌效應。

●貼膠帶充皮鞋 國中樂隊登台圓夢

花蓮縣化仁國中打擊樂團因資源不夠，不但樂器用租借的，上月參加全縣比賽，八名學生因沒有黑皮鞋穿，為求服儀一致，竟用黑色膠帶貼滿整雙球鞋面權充黑皮鞋，校方說：「再克難，也要為孩子找到舞台！」學生也說，皮鞋只有比賽才穿，寧可省下來買樂器。假皮鞋勵志苦練故事讓網友好感動，民代也立即贈送二十雙皮鞋，還允諾補貼經費。

聯合報

●違反當地法規？ 大陸紐時App 遭蘋果下架

蘋果公司五日表示，已將「紐約時報」的中英文版本應用程式（Ａpp）從中國大陸的Ａpp商店下架，理由是「違反當地法規」，但蘋果未詳述緣由。紐時發言人批評，大陸當局此舉是不讓大陸民眾看到客觀中立的新聞報導。

●老屋重建被擋下 蔡英文很生氣

昨天上午，總統蔡英文第一時間得知立法院長蘇嘉全在立院臨時會不想排老舊建築物重建獎勵條例時，心情有些不悅，立刻指示幕僚務必讓條例「至少能夠付委審查」。豈料，蘇嘉全仍堅持不同意，即使後來民進黨立法院黨團大會決議照列所有議案，也不為所動，令蔡英文不滿。

●林全談一例一休：企業若漲價 應回饋勞工

行政院長林全昨天表示，一例一休的修法目的是要改善勞工工作條件和環境，希望利用增加休假、提高加班費的方法讓工時減少，收入比以前增加，難免造成部分企業成本增加，但若是企業藉此機會漲價，卻沒有把漲價回饋給勞工，這部分就不應該被接受，而我們法令有相關規定，如公平交易法，可以開罰。

自由時報

●4個月軍訓役 須下部隊了

原只要在新訓單位、兵科學校受訓四個月的軍事訓練役男，今年起都要下部隊了！國防部昨召開記者會宣布，由於新訓單位每年訓量無法滿足徵集需求，役男也欠缺部隊實務訓練，因此今年起將「八週入伍訓、八週兵科學校訓練」的現有制度，改為「五週入伍訓、十一週部隊訓練」，部分役男可能抽到「金馬獎」，分發至外島部隊施訓。

●北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置

台北市擬調高台北市第一果菜批發市場拍賣場、停車場及冷藏庫的使用費，從現行的十％調漲到十五％，台北農產運銷公司企業工會昨天揚言，北市在完全沒告知、協商情形下倉促調漲，影響員工生計，不排除春節前怠工三天，不進行蔬菜、水果拍賣。北農威脅春節前怠工 柯P：會斷然處置

●日前風光葬父…嘉縣議員竊電判刑

無黨籍嘉義縣議員董國誠本月三日為亡父、前縣議長董象風光出殯，還動用五十輛鋼管辣妹舞車送行；但他八年前當太保市長時，卻將自家的四盞照明路燈，接上太保市公所路燈的電源，竊電一萬四千餘元，嘉義地院昨判決董國誠徒刑六月，並追徵不法所得；民眾質疑董國誠「連這種小錢也捨不得花」。

(中時電子報)