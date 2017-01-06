川普指派前參議員科茨為國家情報總監

前印第安納州參議員科茨(右)和聯準會主席葉倫握手致意。(美聯社)

即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)指派前印第安納州參議員丹·科茨(Dan Coats)為國家情報總監，科茨將因此成為川普在情報方面的主要顧問，並監管美國情報活動。

根據CNN報導，現年73歲的科茨在1989年到1999年間擔任參議員，在小布希(George W. Bush)總統執政期間，則獲派擔任美國駐德大使，在2010年贏得選舉後再度返美擔任參議員。去年他決定不再競選連任，其參議員的任期將在這個月結束。

在美國情報單位認定俄羅斯對民主黨和黨員發動駭客攻擊後，科茨的指派格外獲得矚目。川普對情報單位的說法一直採取不信任的態度，川普團隊並傳出試圖減少情報總監權力的消息，川普的顧問還認為情報總監妨礙其旗下16個情報單位的活動。

獲得川普指派、即將成為白宮新聞秘書的肖恩·斯派塞(Sean Spicer)表示，在川普上任前其團隊的活動只是在蒐集資訊和討論所有可能性，他強調所謂川普將調整情報單位結構的傳聞，百分之百是錯誤資訊。

路透社(Reuters)報導，北卡羅萊納州、參議院情報單位主席Richard Burr表示，科茨擔任大使的經驗使他是這個職位的理想人選。一名孰悉情報單位的美國官員表示，科茨在兩黨之間都是受到尊敬的人。但也有民主黨官員認為，科茨相當了解歐洲和俄羅斯，有可能會在俄羅斯議題上和川普意見相左。

川普即將在美國時間周五在其紐約住處會見美國官員，聽取情報單位對俄羅斯議題的簡報。有些情報單位官員認為川普指派科茨，將有助於化解川普和情報單位過去幾個月來，在俄羅斯駭客介入美國總統大選這個議題上產生的分歧。

科茨本身支持美國政府的大規模監聽計畫，也曾為中央情報局(CIA)在國外秘密監獄裡，採取嚴苛的審問手段辯護。雖然科茨認為這能挽救性命、打擊蓋達組織(al Qaida)，但事實上許多報告指出，這類嚴苛手段對取得有意義的情報而言，沒有太大效益。

川普即將在1月20日正式上任，他還需要指派農業和退伍軍人事務部部長，川普團隊表示很快就會公布指派人選。

(中時電子報)