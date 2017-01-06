什麼食物？紐澳兩國吵到現在

讓紐西蘭與澳洲人爭論不休的甜點〈帕芙洛娃〉，是以烤過蛋白糖霜作基底並塗上打發鮮奶油，再舖著水果呈現。(圖／台北遠東國際大飯店)

來自澳洲凱恩斯香格里拉酒店的主廚柯麥隆烹調料理的〈澳洲勒眼牛排〉，呈盤手法很時尚。(圖／台北遠東國際大飯店)

澳洲盛產牛羊，台北遠東飯店自助餐廳「味蕾澳遊」美食節期間，可以嚐到〈澳洲迷迭香烤羊排〉。(圖／台北遠東飯店)

「無肉不歡」的食客在遠東飯店「味蕾澳遊」期間，可以嘗到各式美味肉餚。(圖／台北遠東飯店)

／澳洲凱恩斯香格里拉大酒店的主廚柯麥隆(Cameron McLeod)，擅長料理道地經典澳洲美食。(圖／台北遠東飯店)

什麼樣的食物讓同屬大英國協成員的紐西蘭和澳洲爭執不下？

為慶祝澳洲國慶(1月26日)，香格里拉台北遠東國際大飯店與澳洲商務辦事處合作，請到澳洲凱恩斯香格里拉大酒店主廚柯麥隆(Cameron McLeod)，自即(6)日起至15日客座館內〈遠東Cafe〉自助餐廳，以澳洲食材演繹各式澳洲美食推出「味蕾澳遊」美食節，大廚所開菜單上有一道甜點〈澳洲蛋白霜蛋糕佐漬梅〉的另一個名字叫〈Povlova〉(帕芙洛娃〉，正是讓紐西蘭人與澳洲人爭執不休的甜點。

不同國家或民族，為一道菜爭執不休的例子其實很多。就像做法與口感和風味神似的〈維也納炸牛排〉與〈米蘭炸牛排〉一樣，奧地利人與義大利人也為了誰發明這道菜的作法而爭論不休。

又例如〈凱撒沙拉〉，有人考據是墨西哥帝瓦納的一個叫凱撒．卡迪尼(Caesar Cardini)的義大利餐廳主人兼主廚發明，但也有老美堅信，這種沙拉的原產地是好萊塢。

此外，〈撈魚生〉明明是廣東人過年時討吉利吃的年菜，新加坡和馬來西亞居民卻各自說是他們發明的食物。更離譜的還有咱過端午時吃的〈粽子〉，韓國人說是他們發明的。

各被稱為「巴伐洛娃」或「百露華」的〈帕芙洛娃〉，是一種用烤過的蛋白糖霜作基底，再覆蓋了打發鮮奶油後，最後再在最外層舖上覆盆子、草莓等水果或淋上果醬或巧克力醬的蛋糕。所以取名為「Pavlova」，據說是為了紀念俄羅斯最偉大的芭蕾舞者安娜．帕芙洛娃(Anna Pavlova)，那層疊的蛋白糖霜象徵著她的芭蕾舞裙的裙擺。

帕芙洛娃在上個世紀30年代曾訪問南半球的紐西蘭和澳洲表演，兩國都聲稱自己境內的廚師以偉大舞者為名而創作發明〈Pavlova〉，自己爭論不休。

柯麥隆客座台北遠東作的〈帕芙洛娃〉，正是用蛋白糖霜為基底，將打發鮮奶油及漬梅點綴而成，外皮經烘烤後酥脆，內餡則有著柔軟綿密的口感。另外，他也將示範推出澳洲昆士蘭省的傳統點心〈昆士蘭椰香巧克力〉，這甜點最早誕生於1896年，鬆軟的海綿蛋糕體裹上濃郁的巧克力醬、最後灑滿椰蓉增添香氣，蛋糕入口後甜而不膩，搭配咖啡或茶飲，是很棒的下午茶享受。

澳洲幅員遼闊、物產豐饒，主要農畜產品包括了牛、羊、雞及牛乳，其中牛羊肉製品強調注重動物福利及人道對待，這些年得到許多消費者的信心及認同。而嚴格的食安把關，也為澳洲食品打開了國際市場。

柯麥隆此次來台客座，主要就是用澳洲產的食材烹調料理各式澳洲經典傳統美食，根據香格里拉台北遠東國際大飯店提供的菜單，其中有用辣根泥及醋釀製而成的辣根醬提味的〈鱒魚佐甜菜根〉，用澳洲羊里肌，將蒜、迷迭香拌入里肌肉提升風味，再以番茄及黑橄欖裝點盛盤的〈迷迭香烤羊排〉，還有〈澳洲肋眼牛排〉等。當然，餐檯上的〈帕芙洛娃〉，也在向台灣客人宣示，這是「源於澳洲的甜點」。

(工商)