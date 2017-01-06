柏林攻擊主嫌擁14假身分 逃亡路線揭露

在各國警方密切調查下，德國柏林耶誕市集卡車攻擊主嫌艾姆里的過往逐漸浮現。警方發現他在德國共擁有14個不同的假身分，荷蘭與比利時警方也從監視器中發現他的蹤影。

艾姆里（Anis Amri）涉嫌在去年12月19日開卡車闖進德國柏林耶誕市集造成12人死亡、48人受傷。德國警方希望從他在德國的生活與行動查出他作案的動機，以及逃亡路線。

北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）警方向當地邦議會提交的報告指出，艾姆里在德國停留期間，擁有14個不同的假身分。POLITICO引述當地媒體指出，警方相信，除了柏林耶誕市集攻擊外，艾姆里同時也策劃多個攻擊計劃。

艾姆里在發動攻擊後，據了解他應是從德國前往荷蘭阿姆斯特丹，再搭乘跨國火車抵達比利時，再經法國巴黎、里昂，抵達義大利。

荷蘭與比利時警方今天都公布了艾姆里在車站的監視器畫面。荷蘭電訊報（Telegraaf）引述安全與司法部向國會提供的書面報告指出，艾姆里被發現在去年12月21日上午約11時30分，出現在靠近德國的那梅亨市（Nijmegen），下午約1時30分在阿姆斯特丹車站的監視器中發現他的蹤影，監視器顯示他在4時前後搭乘火車轉往比利時。

法蘭德斯新聞（Flanders News）公布比利時內政部提供的監視器顯示，艾姆里在當天晚上約7時出現在布魯塞爾南站，並在9時前後搭車離開。畫面可以清楚看見他手拿文件，並戴著毛帽與圍巾將臉遮住大半。

艾姆里在去年12月22日出現在里昂巴士總站，之後在香貝里（Chambery）轉車前往義大利，他約在當天晚間出現在杜林（Turin）車站，23日凌晨1時被發現抵達米蘭車站，2個小時後他在米蘭東北方的塞斯托聖喬凡尼（Sesto San Giovanni）例行臨檢時被警方認出，並遭警方擊斃。

警方在艾姆里遺留的背包裡發現一張電訊商伏德風（Vodafone）在12月20到22日間發出的免費SIM卡，從而追出他曾在荷蘭停留。

艾姆里在案發後仍能在歐洲境內趴趴走，引發外界高度質疑。荷蘭、德國、比利時與法國政府正在商討如何加強對跨國境火車、巴士、船隻乘客安檢。1060106

(中央社)