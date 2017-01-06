戀王棠云不受祝福 余文樂生氣了！
余文樂與台灣皮帶千金王棠云公開戀情後，不少粉絲並不祝福這段戀情，留言更是傷人，這讓忍了好幾天的余文樂也終於忍不住，昨深夜他在網上發文，直言「我真的是談戀愛了，有必要說話那麼狠？」看得出來他相當不滿
余文樂上月秀出與王棠云的合照，證實兩人戀情，大部分粉絲雖然心碎，可仍盼望偶像幸福，但有些人可不這麼認為，留言攻擊、用字遣詞更是難聽。這讓余文樂也怒了，昨在Instagram發文，表示就算自己真的是戀愛了，有必要說話那麼狠、那麼傷人？
對於戀情公開，余文樂坦言知道自己是公眾人物，「但我生活的每一步難道真的需要每個人評審過我才能走嗎？」坦言看到這些攻擊性留言真的很受傷，更說不希望2017的開始是這樣的。
(中時電子報)
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