巴西獄囚平均每天1名被殺
巴西「聖保羅頁報」今天刊登調查指出，2016年至少372名囚犯在監獄被殺，日均1人以上。今年元旦在亞馬遜州發生的屠殺事件傷亡慘重，預估整體死亡人數可能攀升。
「聖保羅頁報」（Folha de S.Paulo）引述最新「巴西安全年度報告」指出，巴西監獄人口超過60萬人，監獄殺人率每10萬人口有58人，超越全國最暴力的謝吉貝州（Sergipe）蓄意殺人指數達每10萬人口53.3人。
2016年逾半囚犯被殺案件集中在巴西東北部，塞阿拉州（Ceara）在全國居首，48名囚犯被殺。
其次是北部地區，至少78名囚犯在監獄被殺，僅巴拉州（Para）就有24名囚犯死亡。
近年來，北部地區不斷發生聖保羅監獄黑幫「首府第一司令部」和里約黑幫「紅軍團」為爭權奪利之戰，紅軍團更與主導亞馬遜監獄暴動的地方幫派「北部家族」結盟。
監獄人滿為患只讓緊張氛圍加劇。亞馬遜監獄可容納454名囚犯，但1日發生暴動時，卻有1224名囚犯。
政府資料指出，去年唯一沒有記錄任何監獄囚犯被殺的一州是東南部的斯匹瑞杜聖多（Espirito Santo），主因是當地政府採取人性化管理，將高度危險囚犯關在最高安全監獄。儘管如此，仍有人滿為患的潛在風險。
東北部彼奧州（Piaui）監獄人口近3000人，2016年16名囚犯在監獄被殺。1060106
(中央社)
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