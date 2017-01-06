ELLA自曝險做傻事 老公冷漠回應讓她翻白眼
ELLA和老公賴斯翔結婚4年，目前已懷有5個月身孕，不過昨晚她卻自曝忘了自己懷孕這件事，險些在家中做了「傻事」，豈知告訴老公竟換來冷漠回應，讓她大翻白眼。
ELLA在臉書透露，原本想爬上很高的地方擺東西，這時才突然驚覺自己懷有身孕，讓她是緊急剎車作罷，等到老公回家時，立刻驚魂未定的說「我剛剛差點做傻事」，原以為會得到老公關愛，未料反被質問「又買了什麼東西」？這讓ELLA大翻白眼，直呼「喜歡上網買東西錯了嗎」?還要粉絲評評理，對此則有人回應「這代表老公了解你啊」。
(中時電子報)
關鍵字：ELLA
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