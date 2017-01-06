賓拉登之子漢穆札 列入全球恐怖分子名單
已故恐怖組織大頭目賓拉登（Osama bin Laden）後繼有人，他的兒子漢穆札（Hamza bin Laden）在昨(5)日被美國政府宣布列入全球恐怖分子名單，下令制裁，漢穆札被英國小報喻為「恐怖皇太子」。
漢穆札先前曾揚言將對美發動攻擊，國務院當天發布聲明指漢穆札對美國構成安全威脅，下令制裁後，漢穆札在美國司法轄區內與他有關的所有財產立即遭到凍結，並禁止所有美國公民與他有任何交易往來。
聲明說，漢穆札在2015年8月正式加入「基地」組織，並在一段音頻講話中呼籲該組織追隨者在西方國家的首都發動恐怖襲擊。他在2016年9月的另一段音頻講話中威脅要向美國採取報復行動，並警告說美國境內和境外的美國公民都將成為襲擊目標。
美國國務院也宣佈對「基地」組織葉門分支「阿拉伯半島基地組織」的重要頭目易卜拉欣·班納實施制裁。
(中時電子報)
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