王少偉合照八點檔女星 遊日「公開了！」

王少偉與吳婉君在日本合照，但這「公開」說的只是公開倆人剛好都在日本！（圖／取自吳婉君臉書）

前5566成員王少偉2017年開始就傳出好消息？他與八點檔女星吳婉君在日本穿著黑色情侶照合照，吳婉君更坦言「就公開了吧！」第一時間讓不少粉絲都獻上祝福，不過最後竟只是惡搞，兩人只是在日本巧遇。

《甘味人生》女星吳婉君昨在臉書曬出與王少偉合照，還大方喊公開，讓雙方粉絲又驚又喜！但最後她搞笑表示是「公開我們倆在日本」，直呼這怎能不公開？「在台北一年見不到兩次面，沒想到竟然在日本相遇！」讓吳婉君也超驚奇，對於兩人不約而同穿情侶裝，她也說是「入境隨俗一下。」

雖然只是開玩笑，但不少粉絲看到照片後，也認為王少偉與她超級速配，要兩人乾脆「假戲真做」在一起算了。

(中時電子報)