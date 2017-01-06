凱瑞和王毅通電話 重申美版一中

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美國國務院今天說，國務卿凱瑞昨天與中國外長王毅通電話，討論相互關切的許多議題。凱瑞重申美國仍信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」。

就在總統蔡英文將訪問中美洲友邦並過境美國前夕，中國外交部昨天先主動公布王毅與凱瑞通電話的訊息，並轉述稱凱瑞通話時說，美中關係十分重要，「美國堅持基於中美三個聯合公報的『一個中國政策』」，這是美國兩黨的共同立場。

與北京強調的「一中原則」不同，美國完整的「一中政策」還包括「台灣關係法」，而美方制定「台灣關係法」以來，北京一向不滿。值得注意的是，北京近來常以「一中政策」這一美方使用的詞彙、取代過去中方所說的「一中原則」、但刻意不提「台灣關係法」，企圖與美國「一中政策」相混淆的用心十分明顯。

對此，國務院東亞暨太平洋事務局發言人芮契艾倫（Anna Richey-Allen）今天回覆中央社記者詢問時指出，凱瑞昨天與王毅通電話，除回顧美中雙邊關係，也討論相互關切的議題。

她說，凱瑞提到，過去4年與王毅從全球經濟復甦、氣候變遷到應對流行性疾病，雙方合作應對許多全球挑戰，另外也談到包括伊朗、北韓及阿富汗在內的安全議題。

關於北韓，凱瑞再強調雙方密切合作、向北韓領導人金正恩政權施壓的重要，這包括全面執行制裁的必要性。

最後，凱瑞確認，美國仍舊信守基於美中「三個公報」與「台灣關係法」的「一中政策」。

凱瑞將離任，而美國總統當選人川普與蔡英文總統通電話後，受訪時甚至說除非美中在貿易等議題上達成協議，他不懂美國為何要被「一中」政策束縛。

此後，中華民國與聖多美普林西比斷交，北京接著與聖國建交，並在國際上發動「一中」宣傳戰，企圖在川普上任前形塑國際社會力挺「一中」動作頻頻，而企圖混淆美國的「一中政策」與北京的「一中原則」，不是新鮮事。

中國外交部刻意扭曲美國的對台立場，同樣是在「台灣關係法」上作文章，並指稱美國對台立場改變，遭時任白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文批評，中方做法不受歡迎。1060106

(中央社)