八堵交流道遊覽車翻覆 入口管制通行

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八堵交流道遊覽車翻覆意外現場。(圖/「基隆人」臉書粉絲團陳先生提供)

八堵交流道遊覽車翻覆意外現場。(圖/「基隆人」臉書粉絲團陳先生提供)

國道1號中山高速公路上午傳出遊覧車翻覆意外。（蕭承訓翻攝國道監視器）

國道一號南下2.7公里、八堵交流的暖暖入口匝道附近有交通意外，該處一輛遊覽車翻覆到旁邊側坡，已有許多乘客自行爬出求救，共有8人受傷送醫，而事故原因尚在調查中。。

據悉，國一基隆往台北方向呈現交通壅塞，國道八堵交流道入口現也暫時管制通行，請駕駛朋友行經此處多加注意。

(中時)