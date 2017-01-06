法國市長拒替同志證婚 涉歧視遭起訴
法國南部小城波萊納（Bollene）市長龐帕爾因拒絕替一對同性伴侶證婚，涉嫌歧視而被起訴。這是法國通過同性婚姻合法後的首例，預料審判辯論將圍繞在信仰自由上。
法國於2013年5月起，在法律上承認同性婚姻，同性伴侶與異性夫妻一樣有權在市政府公證結婚。
龐帕爾（Marie-Claude Bompard）於2013年8月拒絕替一對女同性伴侶證婚，也不願意指派其他人代替她證婚，涉嫌歧視而被起訴，今天出庭受審。
同性婚姻合法後，法國曾出現極少數基於個人信念而不願替同性伴侶證婚的市長，但大多以指派他人的方式妥協，隸屬極右派政黨「南方聯盟」（Ligue du Sud）的龐帕爾是被正式起訴、受審的第一位市長。
因此，此案很可能成為判例，預料辯論重點將放在信仰自由上。
費加洛報（Le Figaro）報導，龐帕爾自述「從親子關係和對孩子的權利觀點來看，替兩名相同性別的人證婚，對我來說是個問題」。
她說，被她拒絕證婚的那兩名女性，後來由市府助理完成證婚，「我不反對波萊納市府依法行政，波萊納也已有其他的同性締結婚姻關係，我只要求保有我的信仰自由」。
在龐帕爾之前，還有一起相關案例。2014年，馬賽的一名區長助理因信仰伊斯蘭，不願幫同性戀者證婚，還找來一名沒有證婚資格的同事代替她，導致婚姻無效，被判處5個月有期徒刑。1060106
(中央社)
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