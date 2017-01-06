南韓財長：陸間接報復THAAD

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南韓財政部長柳一鎬指出，中國大陸疑似對南韓去年作出部署美國反飛彈系統的決定，採取間接行動加以反制。

路透社報導，北京擔心美國戰區高空防衛系統（Terminal High Altitude Area Defense，THAAD）強有力的雷達能夠穿透大陸領土，因而反對這項部署。

南韓和聯合國指出，預定今年部署的這套系統只是為了對抗來自北韓的任何威脅。

柳一鎬（Yoo Il-Ho）昨天在南韓南部世宗巿（Sejong City）的財政部召開記者會指出：「儘管中國正式否認，但我們感覺其諸多行動與此有關，北京並已採取間接做法回應。」

「他們正式否認，很難去問他們作何打算。」

柳一鎬沒詳述所謂「間接行動」所指為何，但大陸最近拒絕南韓航空業者增加包機往返兩國的申請。

他1日曾表示，南韓政府正在調查大陸否決南韓航空公司這項申請的決定，是否跟南韓將部署這套反飛彈系統有關。農曆春節旅運激增，業者通常增加包機服務。

北京當局未就為何駁回包機申請的詢問作出回應。

另一方面，美國總統當選人川普（Donald Trump）主張，美韓間的1項不公平貿易協定使美國蒙受其害。柳一鎬對此回應指出，南韓計劃致力降低對美貿易順差。

財政部官員另外告訴路透社，南韓可能研究自美進口更多原料和機器零件，作為降低順差的一環。（譯者：中央社何宏儒）1060106

(中央社)