七味醬燒快樂豬 甜鹹醬汁超下飯

我要評比

咬一口豬五花肉，甜鹹滋味躍上舌尖，醬燒料理搭配美味五花肉，不僅是小朋友最愛，也是超下飯料理。只要調味料比例選擇正確，美味醬燒快樂豬就輕鬆上桌。

國際廚師交流協會理事張世朋教導製作家常菜「七味醬燒快樂豬」，甜鹹醬汁不僅擄獲小朋友的胃，也讓大人不禁想多扒兩口飯。

「七味醬燒快樂豬」食材如下：

1、豬五花肉片約200克。

2、洋蔥半顆。

3、醬油3大匙。

4、冰糖1.5匙。

5、味霖1.5匙。

6、七味粉適量。

7、柴魚片適量。

8、甜豆適量。

「七味醬燒快樂豬」食材如下：

1、取一鍋熱油，再加入洋蔥爆香，炒出甜味。

2、加入肉片拌炒。

3、加入醬油及冰糖調味。

4、加入綠蔬菜（甜豆）增色。

5、最後加入柴魚片並撒上七味粉裝飾即完成。1060106

(中央社)