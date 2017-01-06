八堵交流道遊覽車翻覆 國道壅塞

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國道1號八堵交流道往台北市方向閘道今天上午發生大型遊覽車翻覆意外，造成5人輕傷，也造成國1基隆往台北方向交通壅塞。

意外發生在國1南下2.7公里位於基隆市暖暖區八堵交流道入口匝道，目前救護車已到場，人員在路肩等待，經過車輛應多留意。1060106

(中央社)