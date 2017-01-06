拜登：川普該長大了 是時候當個大人
美國副總統拜登（Joe Biden）有個給總統當選人川普（Donald Trump）的直白建議：是時候「長大」了。
法新社報導，美國公共電視網（PBS）訪談詢及川普11月當選後發表的爭議性言論與推文，拜登直截了當回應。
拜登說：「長大吧唐納（川普），長大吧，是時候當個大人了，你是總統，是時候做些什麼，讓我們瞧瞧你的本事。」訪談於今天播出。
川普今天稍早形容美國聯邦參議院民主黨領袖有如「頭號小丑」。
拜登曾表示，他與總統歐巴馬1月20日卸任後，他不會完全離開這場政治爭端。
拜登也曾多次提及，民主黨員該如何因應他們的爆冷敗選，並建議重新聚焦在勞工階級與中產階級上。
拜登告訴公共電視網：「他支持和反對什麼，以及我們支持和反對什麼，未來將明朗許多。」（譯者：中央社周莉芳）1060106
(中央社)
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